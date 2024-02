Milan-Napoli: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Milan-Napoli (domenica 11 febbraio con calcio d'inizio alle ore 20:45 in diretta su DAZN) è una gara valevole per la 24ª giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno. I rossoneri vogliono blindare il 3° posto e trovare il sesto successo nelle ultime sette partite, partenopei che ripartono dal successo sul Verona per tornare a insidiare la zona Champions League.



LE ULTIME - Nei rossoneri mister Pioli può affidarsi a Musah e Adli in mezzo al campo, è squalificato Reijnders. Trequartista Loftus-Cheek, poi ali offensive Pulisic e Leao per innescare la punta Giroud. Nei partenopei primi passi in gruppo in settimana per Meret e Olivera, ma resta in bilico la loro convocazione per Milano. Assente Mario Rui per squalifica, terzino sinistro verrà utilizzato Mazzocchi con dal lato opposto Di Lorenzo. Tra i pali, al momento, Gollini. Al centro della difesa Juan Jesus resta tallonato dalla candidatura del ristabilito Natan. A centrocampo Cajuste con Lobotka e Anguissa, ancora lavoro a parte per Zielinski a Castelvolturno. Avanti Simeone riferimento centrale, poi esterni offensivi agiranno Kvaratskhelia e Politano; quest'ultimo però ha lavorato a parte mercoledì, condizioni da valutare nei prossimi allenamenti e in preallarme rimane allora Ngonge.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri