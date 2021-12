Questi i calciatori squalificati per una giornata effettiva



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



TESSMANN Francis Tanner (Venezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.



CALCIATORI NON ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA



ASKILDSEN Kristoffer (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CALDARA Mattia (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



CALHANOGLU Hakan (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).



CHAGAS ESTEVAO Dalbert Henrique (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



SILVA DUARTE Mario Rui (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).



STURARO Stefano (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).