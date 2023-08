Dopo aver sempre giocato nel Girone A, la Juve Next Gen cambierà raggruppamento nel campionato 2023/24. E' infatti stato deciso che i giovani bianconeri finiranno nel Girone B, ovvero quello ricomprende le squadre del centro Italia, oltre ad alcune piemontesi - come già accaduto con l'Alessandria nella passata stagione. Un netto cambio di direzione, che verosimilmente sfavorirà la Juve. Proprio in questa stagione, infatti, il Girone B si preannuncia essere il più complicato per via della simultanea presenza di più big che puntano alla promozione. Una decisione che nasce dall'iscrizione al campionato di Serie C dell'Atalanta U23, iscritta per ragioni geografiche al girone del nord. Cosa che per incompatibilità ha portato all'inevitabile scivolamento dei bianconeri.



LE AVVERSARIE - Non solo, perché le squadre del Girone B sono molto competitive anche per quel che riguarda la fascia intermedia, nella quale è probabile che anche la Juve Next Gen si troverà a lottare. Quindi oltre alle grandi come Cesena, Perugia, Spal, Pescara e Virtus Entella - che sembrano essere di un altro livello almeno in questo momento - i bianconeri dovranno fare grande attenzione anche a realtà come Carrarese, Ancona, Pontedera e Gubbio, realtà da sempre proiettate verso le prime dieci posizioni. Il cambio di gruppo, quindi, almeno alla vigilia sembra non essere una grande notizia per la Juve, che dopo anni di Girone A è incappata in un sorteggio sfavorevole nel girone di ferro.