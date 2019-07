Nel corso della prima intervista concessa da Leonardo Spinazzola come nuovo giocatore ​della Roma il terzino ex-Juventus ha svelato i piani mercato del club giallorosso per l'estate. Un mercato che punterà principalmente su giocatori giovani e italiani.



"Credo che questo sia un anno zero per la Roma. Come mi hanno spiegato, il progetto prevede tanti giocatori italiani e giovani. Questo è un punto di partenza. Sono contento di far parte di questo nuovo ciclo con un nuovo allenatore: saremo un bel gruppo, io conosco già 7-8 ragazzi dalla Nazionale. Speriamo che ci sarà da divertirsi."