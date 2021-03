Il Napoli mastica amaro a Reggio Emilia con il pareggio del Sassuolo arrivato all'ultimo respiro per delle grosse ingenuità da parte degli azzurri, a partire da quel pallone perso a centrocampo fino al fallo da calcio di rigore da parte di Manolas che è costato il 3-3 di Caputo. All'uscita dal campo si è visto un Lorenzo Insigne furioso al netto della vittoria mancata. Si era vociferato di un malumore nei confronti dei compagni di squadra ma ecco arrivare la smentita direttamente dalla SSC Napoli:



"In seguito alle notizie diffuse da diversi media, si precisa che non c’è stato alcun attrito tra il Capitano Lorenzo Insigne e i suoi compagni di squadra. Lo sfogo del calciatore negli ultimi minuti di Sassuolo-Napoli era legato solo al rocambolesco finale di partita".