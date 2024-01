Supercoppa, Inter-Lazio: biglietti, prezzi e info

Ultimi appuntamenti in Italia, prima di trasferirsi in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, le due semifinali della competizione che si svolgerà tra il 18 e il 22 gennaio a Riyadh, nello stadio dell'Al-Nassr.



Ma quanto può costare assistere dal vivo a una gara all'Al-Awwal Stadium? Sono noti i prezzi della sfida tra Inter-Lazio, in vendita sul portale Webook.com, in Riyal sauditi (moneta locale) e convertiti in Euro. Di seguito i prezzi dei biglietti:



Gold VIP: 1000 SAR (€243,62)

Silver VIP: 750 SAR (€182,71)

Category 1: 150 SAR (€36,54)

Category 2: 130 SAR (€31,67)

Category 3: 70 SAR (€17,05)

Category 4:50 SAR (€12,18)

Category 5:45 SAR (€10,96)