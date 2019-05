Dopo settimane di voci e tre giorni di incontri, l'ufficialità è arrivata oggi, con una nota ufficiale comunicata dalla Juventus attraverso il proprio sito ufficiale poco prima delle 13. Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Le spiegazioni verranno date domani, quando alle 14 interverranno in una conferenza stampa congiunta il tecnico livornese e il presidente Agnelli. Oggi, intanto, Allegri è stato intercettato da Valerio Staffelli, inviato di Striscia La Notizia. Inevitabile tapiro per il tecnico bianconero, che ha dichiarato: "La Juve è una grande società, sceglierà un grande allenatore".



TUTTE LE PAROLE - "​Sei mesi per fare la Juve? No, cinque anni per fare la Juve! È così, la vita va, viene, va… Dove andrò? A casa. Adesso poi vado un po’ al mare.Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti! Berlusconi mi ha chiamato al Monza? Sì, veramente!".