Nelle ultime settimane in casa Torino c'è un giocatore in particolare che ha sorpreso un po' tutti: parliamo di Koffi Djidji. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nantes negli ultimi giorni della finestra estiva di calciomercato, il difensore ivoriano si è ora guadagnato una maglia da titolare, soffiando il posto a Emiliano Moretti.



Nell'ultima partita, quella di sabato contro la Fiorentina, è stato autore di una buona prestazione e grazie a un paio di ottimi interventi si è anche guadagnato gli applausi convinti da parte dei tifosi presenti allo stadio. Ora Djidji è tra i principali candidati per un posto da titolare anche contro la Sampdoria.