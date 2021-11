Tra i giocatori che certamente lasceranno il Torino nel mercato di gennaio c'è Magnus Warming. Il giovane trequartista svedese, arrivato in estate, non è riuscito a convincere Ivan Juric e non ha dimostrato di essere pronto per un campionato difficile come quello di serie A.



Per questo motivo a gennaio il direttore tecnico Davide Vagnati gli cercherà una nuova squadra: l'obiettivo del dirigente è quello di cedere in prestito in serie B Warming.