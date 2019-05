Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Champions League contro il Liverpool: "Non ho deciso la formazione, non ho parlato con i calciatori, non so se Kane scenderà in campo. Tutto bello, tutto fantastico, vogliamo divertirci e vivere questo splendido momento, ma una finale si gioca per vincerla. Il Liverpool è una grandissima squadra e Klopp un grandissimo manager. I Reds hanno scritto la storia del calcio, ma noi vogliamo vincere per scrivere anche noi la nostra storia".