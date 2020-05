"Non ci ha abbandonato, vi posso assicurare che non ha abbandonato la Roma". Risponde così Francesco Totti, in diretta su Instagram con Paolo Bonolis, in merito alla cessione di Mohamed Salah al Liverpool con cui si è consacrato: "Il vero motivo dell'addio non è stato Momo, è un giocatore super: la società aveva difficoltà economiche e doveva vendere qualcuno, lui aveva un buon mercato e così è stato ceduto".