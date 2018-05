Secondo la stampa francese, si vive in una situazione di preoccupazione mista a imbarazzo in casa Paris Saint Germain per il ruolo del portiere nella prossima stagione. Da un lato, si attende con trepidazione la decisione definitiva di Gianluigi Buffon sull'offerta recapitata dal club campione di Francia, dall'altro Mino Raiola preme per ottenere il rinnovo di contratto del suo assistito Alphonse Areola, che rischia di perdere il posto di titolare in caso di arrivo dell'ormai ex numero uno della Juventus.