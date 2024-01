Un difensore, un centrocampista e un attaccante: Sabatini al lavoro per altri rinforzi

Finora Walter Sabatini ha chiuso tre acquisti: Pierozzi dalla Fiorentina, Zanoli dal Napoli e Basic dalla Lazio. Non basta però per la rincorsa salvezza e il dirigente umbro è ancora attivo sul mercato. Negli ultimi giorni si è complicata la pista Palomino. La Salernitana aveva raggiunto l’accordo con l’argentino, ma gli inserimenti di Olimpiakos e Sassuolo hanno cambiato le carte in tavola. Il difensore chiede due anni di contratto in caso di salvezza e l’Atalanta vorrebbe ricevere un indennizzo. Per questo Sabatini sta battendo un’altra, suggestiva, pista. Si tratta dello svincolato Jerome Boateng, fino alla scorsa stagione al Lione, e con un passato importante tra Hertha Berlino, Amburgo e soprattutto Manchester City e Bayern Monaco; il giocatore è stato anche Campione Del Mondo, nel 2014, con la Germania. Il dg granata gli ha formulato una proposta di sei mesi più opzione per un eventuale altro anno ed aspetta una risposta in tempi brevi; il sì potrebbe arrivare anche grazie all’ex compagno Ribèry. Sabatini ha pronta come alternativa anche un altro svincolato, Kostas Manolas che ha da poco concluso la sua esperienza negli Emirati Arabi. L’arrivo di un difensore andrebbe a completare il reparto. In uscita c’è certamente Bronn, Gyomber piace a Sampdoria e Palermo. Bloccata, per ora, la cessione di Sambia.



A centrocampo con l’arrivo di Basic, c’è stato il contestuale addio di Bohinen, trasferitosi al Genoa in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, fissato a due milioni di euro. Nelle ultime settimane si sono placate le voci su un possibile addio di Martegani. L’argentino ha giocato titolare a Napoli, senza sfigurare, ed è risultato utile in un periodo di emergenza per Inzaghi a centrocampo. Il numero 7 è arrivato in estate dal San Lorenzo in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per le mediana Sabatini ha mollato la pista Zan Majer che Pippo Inzaghi aveva espressamente richiesto. La Cremonese non vuole privarsene, il club granata lo voleva in prestito con obbligo di riscatto. Il tecnico ha fatto anche il nome di Razvan Marin dell’Empoli, difficile che concorrenti per la salvezza possano accettare di rinforzarne altre in una fase così delicata della stagione. E poi la Salernitana dovrebbe prima effettuare una cessione. In queste ore c’è da registrare l’interesse della Lazio per Antonio Candreva che ha un ingaggio pesante, il club granata potrebbe pensare a sacrificarlo. Il giovane Iannoni, in prestito dalla scorsa stagione al Perugia, piace al Benevento. Ma se dovesse muoversi dall’Umbria, tornerebbe solo a Salerno. Sabatini lo riprenderebbe infatti se non dovesse riuscire a chiudere altri innesti in mezzo al campo.



In avanti tutto dipende da Boulaye Dia. Il senegalese è infortunato, non sta giocando la Coppa D’Africa e ha mercato. Su di lui pende una clausola da 21 milioni che durerà fino a domani. Milan e Fiorentina sono le squadre italiane che hanno mostrato maggiore apprezzamento nei confronti dell’ex Villarreal, seppur senza mai fare affondi concreti; i rossoneri non vorrebbero spendere più di 15 milioni. C’era anche l’Eintracht Francoforte. La Salernitana non può permettersi di cedere il giocatore a meno di 20 milioni, altrimenti ci andrebbe a perdere. In entrata Sabatini pensa sempre a riportare a casa Bonazzoli, ma l’Hellas fa al momento muro e la situazione potrebbe sbloccarsi verso fine mercato, e segue Brekalo. In uscita ci sono il brasiliano Mikael, rientrato dal prestito dall’America Mineiro, e Botheim che potrebbe avere mercato in Turchia e che ha rifiutato due squadre di Serie B (Ascoli e Spezia).