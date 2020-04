a. Un mese che ha cambiato le nostre vite, forse per sempre.e, contemporaneamente, il primo di quelle attuali, contrassegnate da una parola che non scorderemo mai:. In quella data, che fino a un anno fa segnava un giorno di festa, il giorno dedicato alle donne, avvennero uno dietro l’altro una serie di fatti che ci fecero. Eventi che ci fecero capire, in poche ore, che, l’ultima grande partita disputata in Italia (il giorno dopo, Sassuolo-Brescia e Chievo-Cosenza furono proprio le ultime).. Il gol di Ramsey,: come scordarli? Resteranno, a loro modo, nella storia. Pochi giorni dopo proprio l’argentino della Juve annunciò di essere. Quell’abbraccio con i compagni dopo il gol ai nerazzurri… Le positività di Rugani e Matuidi.. Giovedì 5 era arrivato l’ordine della chiusura delle scuole in tutta Italia. In tanti (sciagurati?) ne approfittarono per concedersi un. Che rabbia per chi aveva già capito che non c’era nulla da scherzare…Si arrivò, infine, alle. I lavori in corso per il, la fuga di notizie,(emblematico l’assalto alla) da parte di centinaia di persone, per tornare a casa, al Sud. A portare il virus… E poi nella notte il decreto e la chiusura:Restate a casa. Quella mattina ci svegliammo tutti in un’Italia diversa da quella in cui ci eravamo addormentati (per chi ce l’aveva fatta, quella notte, a prendere sonno).