Mattia Aramu, numero 10 del Venezia, è intervenuto in conferenza stampa: questi i passaggi salienti.



"Il momento è difficile perché i risultati che volevamo non stanno arrivando e la cosa psicologicamente ha sempre un impatto. Queste dieci partite le abbiamo archiviate, contro il Torino deve ricominciare il nostro campionato credendo nei nostri principi, solo così raggiungeremo il nostro obiettivo".



Venezia-Salernitana in sospeso? "La Salernitana è una squadra completamente diversa ora, non so come andrà e a noi giocatori non ci deve riguardare, non ne possiamo niente. Poi ognuno ha la sua opinione sui fatti, ma ci sono delle persone che stanno lavorando su questa cosa".



Torino? "All'andata abbiamo vinto più duelli di loro, dobbiamo ripetere quella prestazione, mettendo quella cattiveria là. Dovremo fare la prestazione e ora i punti pesano, sono l'unica cosa che conta in queste partite, dovremo dare tutti la vita per cercare di fare risultato. Sappiamo che sono una squadra molto forte e che arrivano da una brutta partita fatta a Udine. Avranno il dente avvelenato ma noi dovremo avere più certezze di loro".