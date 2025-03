Verratti gioca e segna in Qatar: torna in Italia? La verità sulle voci di mercato

Getty Images

Che fine ha fatto? Fuori dai radar del calcio europeo, dal 2023 gioca nell'Al-Arabi, squadra di Doha. A 32 anni segna e fa assist: quattro reti e quattro passaggi decisivi in 14 gare, a quattro giornate dalla finel del campionato la squadra allenata dallo spagnolo Pablo Amo - vice di de la Fuente sulla panchina della Spagna per quasi una trentina di partite - è ottava in campionato, è la squadra più tifata in Qatar ma il periodo più alto l'ha avuto tra gli Anni '80 e '90 nei quali ha vinto 17 trofei.- A chi si chiede come mai Verratti è andato in Qatar (preso dal Psg per 45 milioni), l'ex centrocampista del Pescara risponde così: "So che è un buon club e ho visto quanto volevano che io firmassi - ha raccontato al portale locale Al-Kass Sports - Alla fine è stato facile accettare e venire qui, sono soddisfatto della scelta fatta.". Parole rilasciate circa un mese fa, ma a oggi la volontà non è cambiata: per questo a oggi è improbabile un trasferimento di Verratti a gennaio, nonostante alcune voci di mercato secondo le quali potrebbe tornare in Italia.

- A gennaio c'erano stati alcuni rumors sull'Inter ma nessun interesse concreto, in Brasile parlavano di un interesse da parte del Corinthians che ha fatto impazzire i tifosi del Timão: la piazza aveva accolto con grande entusiasmo l'indiscrezione di mercato, poi rimasta tale.- Poi, c'è il capitolo Nazionale:. Il giocatore era consapevole che la scelta di andare a giocare in Qatar gli avrebbe potuto compromettere la sua presenza nella gestione Spalletti (nella sua ultima partita in panchina c'era ancora Mancini). La sensazione è che a 32 anni difficilmente rientrerà nel giro azzurro, il ct ha deciso di puntare su altri giocatori e Verratti è uscito dai riflettori. Gioca e segna a Doha con l'Al-Arabi, lontano dai radar del mercato.

