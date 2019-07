Novak Djokovic si è laureato campione a Wimbledon nella più lunga finale di sempre. Una partita incredibile quella del serbo che ha avuto ragione di un Federer mai domo e più volte vicino alla vittoria finale. Lo svizzero, infatti, ha avuto due match point vanificati dalla tenacia del numero uno del mondo, incredibilmente solido tanto dal punto di vista tecnico, quanto mentale.



QUINTO TRIONFO - Per Djokovic si tratta del quinto successo sul prato verde d'Inghilterra. Affermazione straordinaria per il giocatore più vincente di questi ultimi anni, che ha portato a casa una finale assolutamente indimenticabile, destinata ad entrare nella storia del tennis. Encomiabile anche la prestazione di Roger Federer, che a quasi 38 anni ha giocato per oltre quattro ore a livelli celestiali. Partita maiuscola di entrambi i tennisti, che hanno scritto una pagina indelebile di Wimbledon e dello sport in generale.