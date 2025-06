Quote vincente Europei Under 21, le scommesse sull'Italia e le favorite

Alla vigilia dell'inizio della competizione, i bookmakers hanno pubblicato le quote vincente Europei Under 21. Come ogni due anni, le migliori Nazionali europee si sfidano nell'Europeo di categoria, che quest'anno si svolgerà in Slovacchia dall'11 al 28 giugno. Quali sono però le chances degli azzurrini? Ecco un confronto delle quote proposte da tre diversi operatori:

Operatore Italia U21 vincente Europeo 8.50 6.00 6.00

Quote vincente Europei Under 21 2025: le scommesse sui favoriti

Nel confronto quote tra tre differenti operatori emerge che Spagna, Germania e Francia partono come favorite, tallonate da Inghilterra e Italia che sono individuate dai bookies come possibili sorprese nell'Europeo Under 21. Tra i possibili outsider vi sono anche l'Olanda e il Portogallo, che possono contare su rose dotate di calciatori di talento e grande prospettiva.



Prima di visionare le principali piattaforme AAMS (ADM) in cui è possibile piazzare scommesse sul vincente Europei Under 21, ecco alcuni approfondimenti che possono risultare utili:

Dove scommettere sugli Europei Under 21

Per facilitarvi nella ricerca delle migliori quote sugli Europei Under 21, abbiamo preparato una lista di operatori che aggiornano regolarmente i mercati sulla competizione. Oltre alle quote antepost, questi bookmaker si distinguono per ampi palinsesti pre-match, bonus di benvenuto offerti alla registrazione e la rapidità dei metodi di pagamento disponibili, garantendo un'esperienza di gioco responsabile e sicuro.

Albo d'oro vincitori Europei Under 21: quali sono le Nazionali che hanno vinto di più?

Spagna e Italia sono le Nazionali che hanno vinto per più volte l'europeo under 21 (5 volte) seguiti da Germania e Inghilterra (3). Nella tabella che segue sono indicate le squadre più vincenti nella competizione:

Nazionale Europei U21 vinti Spagna

Italia 5 Germania

Inghilterra 3 Russia 2 Olanda 2 Francia

Serbia

Rep.Ceca

Svezia 1

FAQ Scommesse Europei Under 21

Quali sono le quote disponibili sull'Europeo Under 21?

Sono diverse le tipologie di scommesse disponibili per gli Europei Under 21: dalle giocate antepost sul vincitore finale e sui risultati dei gironi, fino alle puntate sulle singole partite, disponibili sia in modalità pre-match che live. I mercati proposti sono molto vari, spaziando dagli Under/Over ai tiri in porta, fino al tradizionale 1X2.

Qual è il parere dei bookies sui favoriti nelle quote vincente Europei Under 21?

Secondo i bookmaker, le Nazionali Under 21 favorite alla vittoria della competizione sono Spagna, Germania e Francia.

Quando inizia l'Europeo U21 2025?

La 25ª edizione degli Europei Under 21 si terrà dall'11 al 28 giugno 2025.

Dove vedere l'Italia agli Europei Under 21?

Tutte le partite dell’Italia agli Europei Under 21 2025 saranno trasmesse in diretta e in chiaro su RAI 2, oltre che in streaming sulla piattaforma RaiPlay.