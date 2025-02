Betn1 è un bookmaker che opera in Italia dal 2020. Come per tutti i siti di scommesse italiani, anche questo operatore è dotato di licenza ADM (ex AAMS), grazie alla concessione GAD n. 15455. Questo operatore è riconducibile alla società “Sogno di Tolosa Ltd”, che ha una sede distaccata a Milano. Nella nostra recensione Betn1, abbiamo condotto dei test della durata complessiva di circa 22 ore. Nello specifico, sono stati analizzati i principali aspetti di questa piattaforma: bonus e promozioni, modalità di registrazione, palinsesto scommesse e sezione casinò.

Il nostro riscontro su Betn1

⭐ 2.5/5 Giudizio generale

⭐ 4/5 Bonus benvenuto

⭐ 2/5 Fruibilità piattaforma

⭐ 3.5/5 Palinsesto e mercati

⭐ 2/5 Servizio clienti

Betn1 ottiene un giudizio generale discreto di 2.5/5, con un bonus di benvenuto scommesse che si distingue per convenienza e competitività. La fruibilità della piattaforma risulta limitata, a causa di un’interfaccia poco intuitiva. Il palinsesto sportivo e i mercati disponibili vanno oltre la sufficienza e garantiscono una copertura dei principali eventi sportivi e di diversi sport di nicchia.

Recensioni Betn1 sul bonus benvenuto per i nuovi utenti

Il bonus di benvenuto Betn1 offre il 100% sul primo deposito fino a 500 euro e 50 Free Spins su Book of Dead. L'importo depositato deve essere giocato almeno in tripla con quota minima 1.50 per evento e totale 5.00 entro 7 giorni.Il bonus reale, non prelevabile, scade in 7 giorni e richiede una giocata su Serie A o B. Seguono quattro fasi con bonus fino a 100 euro ciascuna, con gli stessi requisiti. La struttura multi-fase appare competitiva, ma i vincoli di giocata risultano più severi rispetto alla media di mercato, dove spesso si richiede solo una quota minima di 1.50.L'assenza di un codice per le fasi successive semplifica il processo, mentre la scadenza breve impone attenzione. Questo bonus si rivela interessante per chi cerca importi elevati, ma meno vantaggioso per chi preferisce requisiti flessibili.

Il bonus di Betn1 a confronto

Il bonus di benvenuto di Betn1 offre fino a 500 euro sul primo deposito con requisiti di puntata in tripla e quota minima 1.50. Goldbet si distingue per un’offerta più ampia fino a 3.050 euro, richiedendo un volume di scommesse pari a sei volte l’importo del primo deposito, con quote minime di 1.50.



AdmiralBet, invece, propone un bonus del 50% fino a 1.000 euro, con un requisito di scommessa pari a sei volte il deposito, ma con almeno tre eventi e quota minima 2. Betn1 risulta competitivo per semplicità, seppur meno vantaggioso in termini di importo massimo. Tuttavia, rispetto a Goldbet e AdmiralBet, i requisiti di Betn1 risultano più accessibili per i nuovi utenti, anche se l’importo inferiore potrebbe non attrarre chi cerca bonus più consistenti.

Come procedere alla registrazione su Betn1

Dai nostri test non sono emerse particolari criticità riguardo al processo di registrazione su Betn1. Di seguito, la procedura passo-passo per portare a compimento l’iscrizione e aprire un conto gioco su questo bookmaker in 5-6 minuti:

Cliccare sul pulsante “Registrati”, posizionato in alto a destra e con sfondo azzurro;

Compilare i campi richiesti nella finestra pop-up che si aprirà (nella versione desktop);

Dopo avere inserito nome, cognome e altri dati personali, procedere con la scelta di un nickname univoco e di una password che rispetti i requisiti richiesti;

Inviare una copia fronte-retro di un valido documento di identità (carta d’identità, patente o passaporto);

Cliccare sul link di verifica ricevuto via mail.

A questo punto, se avrete seguito questi step, sarete in grado di iniziare a testare la piattaforma e aderire al bonus scommesse.

Betn1: recensioni sul palinsesto sportivo

Il palinsesto sportivo di Betn1 include un’ampia varietà di discipline, dai classici come calcio, basket e tennis a sport di nicchia come freccette e bandy.



Gli eventi sportivi principali offrono fino a 400 mercati, un numero competitivo e paragonabile con siti di scommesse ben più affermati, come Sisal. Tuttavia, gli eventi secondari presentano un numero di mercati più limitato, riducendo le opzioni per chi cerca varietà su competizioni minori. Betn1 si rivela una scelta interessante per la copertura degli sport più popolari, pur mostrando margini di miglioramento su eventi meno seguiti.

Il casinò Betn1: oltre 2.000 giochi e 35 diversi provider

Il casinò di Betn1 offre oltre 2.000 slot e ben 35 provider, un numero di poco inferiore rispetto a due dei migliori siti casinò come Betflag e Goldbet. La sezione live include giochi popolari come Crazy Time e vari tavoli di BlackJack, anche se quelli con croupier italiani sono limitati. Nonostante la varietà, alcune slot con grafiche più complesse richiedono tempi di caricamento lunghi, influenzando negativamente l’esperienza di gioco.



Nel complesso, il casinò Betn1 si dimostra completo e adatto a chi cerca ampia scelta, pur con qualche piccolo svantaggio tecnico. Inoltre, è presente un interessante bonus casinò di benvenuto, che dà diritto a ricevere 510 euro di bonus senza deposito.

Betn1 metodi di pagamento disponibili

Betn1 offre numerose opzioni di pagamento per depositi e prelievi, adatte a ogni esigenza. La maggior parte dei depositi avviene in modo immediato, eccetto bonifici bancari e postali che richiedono 2-3 giorni lavorativi. I prelievi seguono tempistiche variabili, ma vengono elaborati entro pochi giorni. Ecco i metodi di pagamento disponibili su Betn1:

Metodo pagamento Deposito minimo Tempistiche deposito Carta di credito/debito €10.00 1-3 giorni lavorativi Postepay €10.00 1-3 giorni lavorativi Paypal €10.00 immediato Neteller €10.00 ​immediato Skrill €10.00 ​immediato Bonifico bancario €10.00 1-3 giorni lavorativi

Recensioni Betn1: il verdetto finale di CalcioMercato

Noi della redazione di Calciomercato.com riteniamo che Betn1 sia un'opzione valida per chi cerca un'esperienza di scommesse variegata. Tra i punti di forza spiccano il bonus di benvenuto competitivo, che si suddivide in più fasi offrendo fino a 500 euro, l’ampio palinsesto sportivo con oltre 400 mercati sugli eventi principali e una buona varietà di metodi di pagamento, tra cui PayPal, PostePay e Skrill.



La presenza di 1500 slot e 35 provider rende il casinò completo e variegato. Tuttavia, la piattaforma mostra qualche limite nella fruibilità, con un'interfaccia meno intuitiva rispetto ad altri operatori, e i tempi di caricamento lunghi su alcune slot graficamente più complesse. Nel complesso, Betn1 si distingue per bonus e offerta di gioco, ma miglioramenti in termini di usabilità e fluidità potrebbero renderlo ancora più competitivo.

Domande Frequenti

Betn1 è sicuro?

Sì, Betn1 è sicuro grazie alla licenza ADM (Concessione numero 15455) che garantisce il rispetto delle normative italiane sul gioco responsabile, protezione dei dati e transazioni sicure.

Perché scegliere Betn1?

Betn1 offre un bonus di benvenuto competitivo, un palinsesto sportivo con numerosi mercati, un casinò ricco di giochi e diversi metodi di pagamento affidabili come PayPal e PostePay, rendendolo una scelta versatile.

Quali aspetti dovrebbe migliorare la piattaforma di Betn1?

La piattaforma potrebbe migliorare la fruibilità dell’interfaccia, rendendola più intuitiva, e ottimizzare i tempi di caricamento delle slot con grafiche complesse, offrendo così un'esperienza utente più fluida e piacevole.