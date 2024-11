Siti scommesse Volley, dove trovare le migliori quote sulla Pallavolo

In questo articolo. La pallavolo, tra gli sport più amati in Italia, si inserisce tra le discipline principali nel mondo delle scommesse sportive, insieme a calcio, tennis e basket. Per questo motivo, questa guida si rivela utile per comprendere le opportunità che questo sport offre agli appassionati di scommesse.Prima di esaminare le diverse tipologie di scommesse sul volley, abbiamo scelto i migliori siti di scommesse per la pallavolo. Ogni piattaforma della nostra lista è regolarmente autorizzata da ADM, offre vantaggiosi bonus di benvenuto e presenta un palinsesto ricco, con numerosi mercati dedicati a questo popolare sport.Si ricorda che alcuni dei siti scommesse citati offrono dei bonus senza deposito che possono essere utilizzati per piazzare delle giocate pre-match sulla pallavolo.

Analisi sui migliori siti scommesse pallavolo

▶ Snai - #1 per eventi streaming

Boookmaker Snai Bonus Volley fino a 1024€ N° Competizioni 20+ Streaming ✅ Payout quote Pallavolo 92%

▶ Betsson - Top per multiple volley

Boookmaker Betsson Bonus Volley fino a 200€ N° Competizioni 15+ Streaming ❌ Payout quote Pallavolo 91,8%

▶ Sisal - Ideale per scommesse live

Boookmaker Sisal Bonus Volley fino a 5250€ N° Competizioni 16+ Streaming ❌ Payout quote Pallavolo 92%

▶ Gekobet - Il migliore per bonus e promo ricorrenti pallavolo

Boookmaker Gekobet Bonus Volley fino a 1530€ N° Competizioni 15+ Streaming ❌ Payout quote Pallavolo 91,7%

▶ Signorbet - Palinsesto pallavolo ampio

Boookmaker Signorbet Bonus Pallavolo fino a 1112€ N° Competizioni 15+ Streaming ❌ Payout quote Volley 91,5%

In questo paragrafo esamineremo in dettaglio i migliori siti di scommesse per la pallavolo, prendendo in considerazione alcuni fattori chiave, tra cui: l'ampiezza palinsesto volley, il numero di mercati live disponibili, la presenza dello streaming, i bonus scommesse offerti, la sicurezza e la varietà dei metodi di pagamento.Tra i principali siti di scommesse sulla pallavolo vi è certamente Snai che, oltre a offrire un ricco palinsesto con tutte le maggiori competizioni italiane e internazionali, mette a disposizione dei propri giocatori numerose partite in diretta streaming. In questo modoanche dall' app scommesse . Inoltre, il noto operatore offre un interessante bonus benvenuto e numerosi metodi di pagamento per effettuare depositi e prelievi in sicurezza.Su Betsson, ogni utente può scommettere sulle principali competizioni di pallavolo, spaziando dalla Serie A1 maschile ai tornei internazionali come la Coppa CEV. Inoltre, questo operatore emergente offre un vantaggioso bonus multipla, che permette di ottenere, con una quota minima per selezione pari a 1,25. Tra i punti di forza di questo nuovo sito di scommesse spiccano l'efficienza del servizio clienti e la sicurezza nelle transazioni.Sisal,, è un punto di riferimento anche per le scommesse sulla pallavolo. Questo bookmaker si distingue per l’ampia offerta di scommesse live sul volley, che spaziano dal classico testa a testa all’under/over punti nel set, con numerose quote aggiornate in tempo reale. Gli utenti possono anche usufruire del servizio di streaming per seguire in diretta alcuni match di pallavolo. Inoltre, Sisal offre un generoso bonus scommesse di benvenuto e un’assistenza clienti sempre pronta a rispondere alle domande dei propri utenti.GekoBet è un operatore emergente nel panorama del betting italiano, con un’offerta molto ampia di scommesse sul volley, sia pre-match che live. A distinguere GekoBet è l'allettante bonus di benvenuto fino a 1530€, di cui 1500€ senza deposito, oltre alle promozioni ricorrenti sullo sport, come il bonus multipla fino al 130%. La piattaforma si caratterizza per un’ottima navigabilità e per un servizio clienti efficiente, che ha risposto in pochi minuti alle nostre domande sui termini e condizioni del welcome bonus.Signorbet mette a disposizione dei propri utenti un palinsesto sulla pallavolo molto ampio che presenta quote sui tornei nazionali (es. Superlega e Serie A1 femminile) e internazionali (come Challenge Cup, CEV e Champions League). Un aspetto distintivo di questo operatore è la: entro poche ore dalla conclusione di una giornata del campionato italiano maschile, vengono già rese disponibili le quote per la giornata successiva. A questo si aggiungono ottime promozioni e una navigabilità del sito ben studiata, che rendono l’esperienza complessiva ancora più soddisfacente per gli utenti.

Come funzionano le scommesse volley? La spiegazione delle quote pallavolo disponibili

➡️Testa a Testa

Le scommesse sulla pallavolo sono sempre più popolari tra i giocatori italiani. Questa guida si propone di. Nei paragrafi seguenti, analizzeremo le diverse opzioni di scommessa disponibili, evidenziando le specifiche caratteristiche delle quote e come queste possono variare in base al bookmaker scelto.La scommessa testa a testa nel volley è una delle tipologie più semplici e dirette di scommessa, in cui l'utente punta su quale delle due squadre vincerà l'incontro. In pratica, si tratta di una previsione basata sul risultato finale della partita, senza tenere conto di particolari dettagli come il punteggio esatto o il numero di set vinti.

➡️ Under/Over Partita

Questa puntata riguarda il totale dei punti segnati nell'intera partita. Si scommette se il totale supererà o sarà inferiore a un numero stabilito (ad esempio, Over 150.5 punti).

➡️ Vincente Set X

La scommessa sul set specifico nel volley è una tipologia che permette agli scommettitori di puntare sulla squadra che vincerà uno specifico set durante la partita, come il primo, il secondo, il terzo, e così via. A differenza della classica scommessa testa a testa, che riguarda l'esito finale dell'incontro, questa opzione richiede una previsione più dettagliata riguardo alla performance delle squadre in un set particolare.

➡️ Under/Over Punti Set X

Come per la partita, ma riguarda un singolo set. Si scommette se i punti totali un determinato set saranno sopra o sotto una soglia predefinita.

➡️ Risultato esatto

Nel Risultato Esatto, la scommessa si concentra sul punteggio finale della partita. In pratica, chi scommette deve indovinare esattamente il numero di set vinti da ciascuna squadra. Ad esempio, se pensi che una squadra vincerà con un punteggio di 3-1, stai scommettendo che quella squadra vincerà tre set e l'altra ne vincerà uno.

➡️ Arriva Primo a X Punti

In questo caso si scommette su quale squadra arriverà per prima a un certo numero di punti (ad esempio 10 o 20) in un determinato set.

➡️ Handicap Punti

Viene applicato un handicap di punti a una squadra per rendere la scommessa più equilibrata. Ad esempio, una squadra potrebbe iniziare con un "vantaggio" o "svantaggio" di alcuni punti.

➡️ Vincente Competizione

Si punta sulla squadra che vincerà un intero torneo o campionato, ad esempio la Coppa del Mondo o la Champions League di pallavolo.

➡️ Passaggio del Turno

Si scommette su quale squadra supererà il turno in un torneo a eliminazione, quindi proseguirà nella competizione.

Il mio parere sul miglior sito di scommesse volley

Per quanto mi riguarda, Snai è il miglior sito di scommesse per il Volley. Oltre a un bonus di benvenuto davvero interessante, offre un palinsesto pre-match e live molto ricco, accompagnato da uno streaming che non ha eguali. Alessandro Pallotta

FAQ scommesse Pallavolo

1. Come posso scommettere sulla pallavolo?

Per scommettere sulla pallavolo, devi scegliere un sito di scommesse che offre eventi di questo sport. Una volta registrato, puoi scegliere una partita di pallavolo, decidere la tipologia di scommessa (ad esempio, vincente della partita, under/over, punteggio esatto) e inserire l'importo da scommettere.

2. Quali sono le principali tipologie di scommesse sulla pallavolo?

Le scommesse più comuni sulla pallavolo includono:

Scommesse sul vincente della partita : predire chi vincerà l'incontro.

: predire chi vincerà l'incontro. Scommesse sul punteggio esatto : scommettere sul risultato esatto in termini di set o punteggio finale.

: scommettere sul risultato esatto in termini di set o punteggio finale. Scommesse Under/Over : scommettere sul numero dei punti realizzati in un match o in set

: scommettere sul numero dei punti realizzati in un match o in set Scommesse handicap: una squadra riceve un vantaggio o svantaggio in termini di punteggio per bilanciare le probabilità.

3. Le scommesse live sulla pallavolo sono disponibili?

Sì, molte piattaforme di scommesse offrono la possibilità di scommettere in tempo reale durante le partite di volley. Questo tipo di scommessa ti consente di piazzare puntate mentre l'evento è in corso, spesso con quote in continua evoluzione in base all'andamento della partita.

4. Posso guardare le partite di pallavolo in streaming mentre scommetto?

Molti bookmaker offrono il servizio di streaming per le partite di pallavolo, permettendoti di seguire l'evento in diretta. Alcuni siti richiedono un deposito minimo o una scommessa recente per accedere allo streaming gratuito, mentre altri offrono questa funzione a tutti i loro utenti registrati.