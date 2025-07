L'Ajax caccia gli esuberi su un gruppo Whatsapp: c'è anche l'ex Torino Borna Sosa

Taglio deciso rispetto al passato da parte degli olandesi, che hanno scelto un modo un po' singolare per comunicare la loro decisione ai giocatori in esubero

Archiviata una stagione dal finale estremamente amaro, con una rimonta pazzesca subita nelle ultime giornate di campionato da parte del PSV Eindhoven, l'Ajax ha diretto subito le proprie energie al calciomercato, per consegnare nel minor tempo possibile la rosa completa al nuovo tecnico John Heitinga, succeduto all'italiano Francesco Farioli. Il direttore sportivo Alex Kroes ha dovuto occuparsi di una materia abbastanza comune: i giocatori che non fanno parte del progetto. E l'idea che ha avuto, messa in pratica in quattro e quattr'otto, è stata abbastanza singolare.