Bologna-Lille: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Questa pagina contiene link di affiliazione.



Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui Bologna-Lille in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

A caccia della prima vittoria in questa Champions. E, ancora di più, a caccia del primo gol visto che il Bologna è l’unica squadra delle 36 al via che finora non ha ancora segnato. Un record da cancellare contro il Lille di Bruno Genesio, reduce dall’1-1 contro la Juventus, anche perché sembra l’ultimo treno europeo per la squadra di Vincenzo Italiano: o vittoria o il passaggio del turno sarà impossibile, con la 24° a 5 punti e la 23° già a quota 6 al giro di boa.

mercoledì 27 novembre 202421.00Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252SkyGo e NowSkorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Urbanski; Orsolini, Castro, Ndoye. All.: ItalianoChevalier; Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson; André, Bouaddi; Zhegrova, Cabella, Bakker; David. All.: GenesioDopo oltre un’ora in dieci domenica sera a Roma contro la Lazio, le prossime ore per Italiano saranno fondamentali per capire le scorie lasciate ai titolari. Castro è uscito con i crampi a un polpaccio già un po’ acciaccato e si valuterà se impiegarlo da titolare o preferire Dallinga, a sorpresa è rientrato in gruppo oggi anche Ndoye che potrebbe essere aggregato per la panchina in una gara in cui sembra scontata la coppia Orsolini-Iling-Junior sugli esterni. Ballottaggi aperti in mediana con Moro, Urbanski, Odgaard e Pobega a giocarsi due maglie, mentre dietro Skorupski (come Casale) ha smaltito la febbre e ci sarà. Nel Lille da valutare le condizioni di una delle stelle, Zhegrova, che ha deciso la sfida di Ligue 1 contro il Rennes ma è uscito nel finale acciaccato. Il kosovaro insieme a David è il pericolo pubblico numero uno per il Bologna, per un Lille che rispetto alla gara contro la Juventus ha recuperato alcuni elementi fornendo a Genesio più facoltà di scelta.

Sarà Sky Sport la casa della Champions League 2024/25. La sfida fra Bologna e Lille sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252 in esclusiva assoluta.Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare 185 delle 203 partite in esclusiva della Champions League 2024-25. Per poter vedere Bologna-Lille in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Su Sky Sport Federico Zancan, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello, su Diretta Gol Champions Andrea Marinozzi.