Parma-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(domenica 18 maggio con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la 37ª e penultima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio in casa col Genoa, il Napoli ha ancora un punto di vantaggio in testa alla classifica sull'Inter, che gioca in casa contro la Lazio. Al Tardini arbitra Doveri, assistito da Costanzo e Passeri con Marchetti quarto uomo, Marini e Aureliano al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Balogh, Djuric, Haj Mohamed e Keita da una parte; Olivera dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno di campionato il Napoli gioca il casa col Cagliari, mentre il Parma fa visita all'Atalanta.

Partita: Parma-Napoli.Data: domenica 18 maggio 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZNStreaming: DAZN(3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Balogh; Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.(4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte.

- Conte deve fare a meno di Buongiorno, Juan Jesus e Lobotka. Chivu non può contare sullo squalificato Valenti oltre agli infortunati Bernabé, Cancellieri, Charpentier, Estevez, Kowalski, Mihaila, Osorio e Vogliacco.

- La telecronaca di Parma-Napoli è affidata a Pierluigi Pardo con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.