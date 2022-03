Lele Adani analizza il momento dell’Inter in un intervento sulla BoboTv: “Fondamentale il discorso tecnico-tattico nel 2022. Il calcio di adesso non è quello di una volta, chi pensa che un allenatore sia bravo se non fa danni non ama il calcio. Un allenatore è fondamentale per il calcio, non sono i giocatori soli che vincono le partite. L'allenatore gestisce un gruppo di lavoro, di venti persone, staff prima e trenta giocatori poi, senza contare il resto. Il tecnico è il padrone dello spogliatoio, la preparazione influisce tantissimo e nella preparazione di una partita pesa ogni scelta. C'è la difficoltà di confermare il livello. Inzaghi ha fatto più di quanto immaginavo fino a dicembre. E mi faccio bastare quello che ho visto. Da gennaio in poi dentro una proposta tecnica e una coesione di gruppo sempre uscita, comunque rischia di esserci un appiattimento che deve essere rotto dall'allenatore con una scelta, una proposta tecnica, un'idea che trova per cambiare la rotta che ha portato all'involuzione della squadra. Può cambiare sistema, scelta della squadra, metodologia di allenamento, gestione dei rapporti. Tutti gli allenatori devono conoscere tutti i sistemi e adeguarli alle capacità dei calciatori e le loro caratteristiche”.