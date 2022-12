Il Santos ha deciso di sospendere l'utilizzo della maglia numero 10 per tutto il prossimo anno in memoria di Pelé, la leggenda del club scomparsa ieri. Lo ha annunciato il presidente Andres Rueda: "Per ora, in questo 2023, l'utilizzo del numero 10 è sospeso. In seguito ne parleremo con il Consiglio e vedremo se ritirare la maglia".