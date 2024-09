Addio a Sol Bamba: morto a 39 anni l'ex difensore. Aveva giocato anche al Palermo

GETTY

Nuovo lutto nel mondo del calcio. Mentre la, nel terzo turno, ricorda la scomparsa dello storico allenatore Sven-Goran, c’è una nuova brutta notizia da registrare.Avevae una lunga carriera alle spalle, con un passaggio anche in Italia.Tra ile ilinfatti aveva militato nel. Proprio i rosanero sono stati tra i primi a ricordarlo: il presidente Darioe tutta la famiglia– si legge sui social del club - esprime il proprioper la prematura scomparsa del giocatore.

Qualche anno fa, Bamba aveva sconfitto iled era tornato a giocare, prima di fermarsi. Appesi gli scarpini al chiodo, lavorava ora nello staff tecnico della squadra turca, svolgendo il ruolo di. Il malore che gli è stato fatale è avvenuto nella giornata di venerdì, vani i tentativi di salvargli la vita nelle scorse ore. "Il nostro direttore tecnico si è ammalato prima della partita contro il Manisa ed è stato portato in ospedale e purtroppo lì ha perso la sua battaglia per la vita", si legge in un comunicato pubblicato dal club di Adana.

Nato in, era passato per le giovanili del, prima di trasferirsi intra Dunfermline e Hibernian. Nel 2011 il salto in, al. Quindi il primo passaggio in, la breve parentesi italiana e il ritorno oltremanica, al. Pilatro della sua nazionale, Bamba è sceso in campo per laper 46 volte, partecipando alle Olimpiadi del 2008 e alla Coppa d'Africa del 2012. Gli ultimi anni di Sol Bamba sono stati un vero e proprio. Nel 2011 gli era stato diagnosticato unmentre era nella rosa del Cardiff City. Per la malattia si dovette fermare ma, qualche tempo dopo, fu dichiaratodal cancro dopo un ciclo di chemioterapia. Tornò quindi a giocare ancora per il Cardiff e poi per il Middlesbrough. La sua morte ha scosso il mondo del calcio che lo sta già ricordando grazie ai post condivisi dalle sue ex squadre, dalla sua ultima - l'Adanaspor - e dai tanti suoi ex compagni.