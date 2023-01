Il Milan sceglie l'argento per il 2023/24. Il portale specializzato Footy Headlines ha pubblicato le prime immagini della seconda maglia per la prossima stagione, realizzata come di consueto da Puma ma con novità importanti rispetto allo stile classico.



Addio al bianco limpido tipico dei kit away degli ultimi anni e iconico nelle storiche finali di Chapmions: la maglia da trasferta del 2023/24 avrà come colore base l'argento, con un motivo che si ripete su tutta la divisa. Nelle immagini (per motivi legali non ci sono i brand originali di Milan, Emirates e Puma) risalta la striscia rossonera verticale sul lato sinistro, inserto che richiama alla divisa da trasferta del 2011/12, sulla quale campeggerà il logo del Diavolo. Il design, si legge, si ispira alla città di Milano e in particolare al famoso marchio dimoda italiano Gucci.