Malgrado le tantissime sirene di mercato provenienti dall'Italia e dall'estero Radu Dragusin potrebbe non lasciare il Genoa a gennaio. A garantirlo è l'agente del difensore rumeno Florin Manea: “Da quando faccio questo lavoro, in diciotto anni, non ho mai visto un ragazzo con la mentalità di Radu - ha detto il procuratore a TvPlay - Non pensa ai soldi, non gli interessano: se la squadra che lo vuole prendere ha per lui una strada per farlo crescere, sceglie quella squadra. Qualche giorno fa mi ha chiamato qualcuno dall’Arabia con un sacco di soldi e neanche ha voluto sentirli. Lui vuole fare carriera”.



Il Napoli con me personalmente non ha parlato. Anzi, Radu mi ha detto che nel partire adesso gli sembra di lasciare al Genoa la cosa non finita. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier League. Lui non sente la pressione, prima della partita dell’Inter gli ho detto che tutto il mondo lo avrebbe guardato, ma lui mi ha detto che la pressione gli fa bene, lo fa essere più attento e motivato. Alla fine si vedrà: noi non abbiamo fretta di andare da nessuna parte“.