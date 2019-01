L'Inter si mette sulle tracce di Emerson Palmieri, esterno ex Roma ora al Chelsea. Contattato da FcInterNews.it, uno dei suoi agenti Fernando Garcia commenta: "Penso che tutte le grandi squadre europee vorrebbero avere nel proprio organico un grande giocatore come Emerson Palmieri. Ci sono stati alcuni interessamenti, tuttavia niente di formale, quindi per adesso nulla. Non posso parlare dei club che ci hanno consultato. Non penso che il calciatore possa lasciare il Chelsea adesso".