Ag. Giannetti: 'Ecco com'è nata l'idea Udinese. C'erano altri due club di Serie A'

L'agente del nuovo difensore dell'Udinese Lautaro Giannetti, Ignacio Vilarino, ha parlato a Sky:



"L’operazione è nata grazie al lavoro di un intermediario che ci ha detto della necessità dell’Udinese di trovare un centrale. Il primo contatto c’è stato a metà dicembre. Siamo andati avanti e abbiamo potuto chiudere rapidamente. Essendo svincolato aveva molte richieste, ma abbiamo scelto la Serie A per quello che rappresenta a livello sportivo. In passato c’erano stati contatti con Torino e Salernitana. Siamo stati vicini all’Inter de Porto Alegre, ad altri club brasiliani, messicani e russi. La decisione poi però è ricaduta sull’Italia: quella dell’Udinese era una proposta che non ci potevamo lasciare sfuggire per la sua età e per la situazione in cui si trovava. Non sapevamo se si sarebbe potuta riproporre un’opportunità del genere in futuro”.