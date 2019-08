Massimo Briaschi, agente di Kevin Lasagna, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulle voci di mercato in merito al suo assistito: "Napoli? Mi piacerebbe, a chi non piacerebbe? Kevin però è un giocatore dell'Udinese, credo che resterà a Udinese. Le due società, in passato, hanno fatto operazioni, anche importanti, ma la decisione dev'essere del ragazzo".