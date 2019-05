Accostato all'Inter, ha firmato il rinnovo di contratto con l'Ajax. Nicolas Tagliafico, terzino argentino dei Lancieri, è uno dei punti di forza dell'undici di Ten Hag. Del suo futuro parla Ricardo Schlieper a passioneinter.com: "Quest’estate non lascerà l’Ajax. Abbiamo preso un impegno con loro oltre ad aver firmato il rinnovo: nella stagione 2019/20 Nicolas resta all’Ajax. L’intenzione del club è quella di mantenere i giocatori attuali e lui è uno dei pilastri della rosa. Inter? No, non ci sono mai stati contatti. Non so dunque se lo seguano, leggo solo quello che dicono i giornali. Ovviamente l’Inter è un grande club, importante. Per il futuro potrebbe essere un’ipotesi da scegliere con grande piacere. Al momento però devo dire che non ho avuto offerte particolari né da loro né da altri club italiani".