Matthijs de Ligt, difensore dell'Ajax, ha parlato a VTBL prima della partenza dei lancieri per Torino, dove domani affronteranno la Juventus: "Tutti abbiamo problemi, ma bisogna andare avanti. Io non sono infortunato, ma solo un po' stanco, avrei accettato se ten Hag mi avesse sostituito contro l'Excelsior. Mi aspetto che la Juventus faccia più pressione a Torino. Chiellini in dubbio? È un grande giocatore, potrebbe giocare per ogni club in Europa. La nostra motivazione è comunque buona, non vedo l'ora di giocare".