Tra due giorni il Napoli tornerà in campo dopo la sosta. L'avversario di turno sarà il Torino, anche se la testa di alcuni tifosi azzurri è già all'impegno di martedì ad Amsterdam contro l'Ajax, valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.



Ci saranno 2600 tifosi nel settore ospiti all'Amsterdam Arena. Ieri, però, sono emersi forti disagi: i supporters partenopei sono andati a ritirare i biglietti all'esterno del Maradona per la trasferta olandese e hanno dovuto affrontare 7 ore di fila con soli due botteghini messi a disposizione.