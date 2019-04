Edwin van der Sar, ex portiere della Juventus e oggi dirigente dell'Ajax, ha parlato al Telegraaf il giorno dopo la vittoria dei lancieri all'Allianz Stadium e la conseguente eliminazione dei bianconeri dalla Champions League: "Abbiamo già incassato 90 milioni dalla Champions, ma questo successo è più importante dei soldi. Non m'importa davvero dell'aspetto economico, anche se è importante sia per gli stipendi che per i trasferimenti, ma anche per l'immagine dell'Ajax. Tutti i pezzi del puzzle sono andati al loro posto, adesso si sta lavorando a un progetto serio e stiamo centrando i risultati al primo colpo. Per questo e per tutto quello che c'è dietro, mi godo il risultato e tutto quello che sta accadendo".