Al-Ittihad: niente Pioli, avanza l'idea Laurent Blanc

AFP via Getty Images

Si sta risolvendo la situazione attorcigliata che si è venuta a creare in Arabia Saudita, in seno all': il club dell'attaccante Karim Benzema aveva trovato un accordo con l'ex tecnico del Milan Stefano, ma proprio il francese si sarebbe opposto e avrebbe alimentato alcuni dissidi interni che hanno portato ad un terremoto societario e al collasso della trattativa.- Dopo un approccio con Christophe, ex Psg, per il dopo Gallardo è stato sentitoche si avvicina a grandi passi. Secondo L'Equipe è lui il prescelto, con il quale si andrebbe a ricomporre la coppia con Benzema attiva nella Nazionale francese dal 2010 al 2012. Per lui sono pronti due anni di contratto con opzione sul terzo.

Campione del Mondo e d'Europa da giocatore tra il 1998 e il 2000, Blanc dopo la Nazionale ha allenato il Psg dal 2013 al 2016, quindi l'Al-Rayyan in Qatar e infine ha passato una poco fortunata parentesi al Lione nel 2022/23.