Nel corso della lunga conferenza stampa di preentazione di Juventus-Lazio in programma domani, l'allenatore dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha parlato anche del caso doping di Paul Pogba.



DISPIACE - "Per quanto riguarda i problemi fuori dal campo e la gestione siamo ferrati e siamo sereni. Per quello che riguarda Pogba sono dispiaciuto della situazione e non ho niente da aggiungere e non posso aggiungere altro. C'è un procedimento aperto e aspettiamo".



SOSPESO - "In questo momento qui dire cosa cambia per la Juve è difficile. Ha subito una sospensione e aspettiamo la fine del procedimento e la sentenza per dire cosa cambia per la Juve. Non ci sarà con Lazio e Sassuolo, poi vedremo. Dobbiamo essere concentrati sui giocatori che abbiamo"



FLOP RITORNO? - "Pogba è tornato come uomo di 30 anni. Poi c'è stato l'infortunio che l'ha condizionato e ora questo fatto. Dispiace per come è andata finora. Lui è un giocatore diverso da tutti gli altri, lo ribadisco".