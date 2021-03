"Io mi innamoro dei giocatori, tento tanto soprattutto ai miei". Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport e si è lasciato andare a qualche confidenza: "L'altra sera con mio figlio ho visto un servizio su Ronaldinho e mi sono emozionato. Così come quando ho visto Pepe in Porto-Juventus, ha fatto una partita incredibile, o per un intervento di Chiellini contro il Cagliari".