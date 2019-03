C'è il calciatore che sogna l'America solamente a fine carriera e quello che invece utilizza la MLS come trampolino di lancio per mettersi in luce agli occhi del calcio europeo. E' questo il caso di Miguel Almiron. Il paraguaiano nasce ad Assuncion il 10 febbraio 1994. E' un trequartista che all'occorrenza può giocare anche come ala. Mancino e tecnicamente dotato, spicca per velocità, dribbling e visione di gioco. Inizia il suo percorso calcistico nelle giovanili del Cerro Porteno.



Nella stagione 2014/15 debutta invece in Argentina con il Lanus, dove colleziona 40 presenze corredate da 4 assist e 4 gol. Nella stagione successiva approda all'Atlanta United, nonostante l'interesse di Arsenal e Inter. Il club americano sborserà per lui 7,5 milioni di dollari. Sarà proprio l'intuizione del "Tata" Martino a far emergere il suo talento schierandolo sulla trequarti nel suo famoso modulo 4-2-3-1. In quella stagione Almiron realizzerà ben 21 gol ed altrettanti assist aiutando la squadra a vincere la MLS. Il suo arrivo al Newcastle a gennaio 2019 (fortemente voluto da Rafa Benitez), ha riscaldato gli animi dei tifosi inglesi. Non a caso il paraguaiano è sul podio dei tre acquisti più costosi nella storia dei "Magpies" insieme a leggende del calibro di Owen (l'ultimo inglese ad aver vinto il Pallone d'Oro) e Shearer (il miglior marcatore nella storia del Newcastle e della Premier League). Il club inglese lo ha acquistato per 24 milioni di euro, registrando così anche la cessione più ricca in uscita dalla Major League Soccer.



Almiron nella sua nuova squadra ha già collezionato 4 presenze, ma è ancora a secco di gol. Società e tifosi si aspettano da lui grandi cose e sperano così di dimenticare l'andamento delle passate stagioni non propriamente rosee. Il numero 24 sarà acclamato all'ombra del St. James Park anche da due tifosi speciali: Mark Knopfler dei Dire Straits e Brian Johnson frontman degli AC/DC. Insomma, sembra proprio che il giocatore sia destinato al successo come accaduto al protagonista del film "Goal" di Danny Cannon, il quale riuscì a riportare il Newcastle in Champions League. Le premesse ci sono tutte affinché il talento paraguaiano possa far sì che un giorno il sogno cinematografico diventi realtà.