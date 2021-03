ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, ma lui ha colto subito la sfida, è stato intelligente, fantastico e soprattutto ha fatto squadra. Dietro le quinte è sempre stato carino, si informava, mi chiedeva 'come va?, stai bene?, come sono andato?': ha un modo carismatico di fare gruppo, ho conosciuto un grande uomo.Quando è arrivato sul palco ho pensato 'lassù qualcuno ci ama'. Ringrazio il motociclista che lo ha accompagnato, è stato fondamentale, ringrazio il Milan e i tifosi, in tanti erano a Sanremo. Ibra può fare l’attore vero, ha la faccia che buca il video e i tempi giusti, è stato una rivelazione per tutti. Ci siamo salutati con l’idea di pranzare insieme a Milanello, quando si potrà".. I grandi sono così. Con Ibra si è instaurata un’amicizia perché tante serate dietro le quinte uniscono, mi piacerebbe riavere Cristiano in qualche altra situazione, e prima o poi un interista. Il testo del monologo è stato tutto scritto da Ibra? Certo! Come puoi dettargli qualcosa? Ho sempre sostenuto che il Milan è una squadra molto forte, compatta, che non molla mai: l’Inter dovrà rimanere molto concentrata per puntare allo scudetto.Quando sono convinto di una scelta la porto avanti con rispetto e determinazione. Se scelgo Ibra come ospite, una canzone, una scenografia, e ne sono convinto, non ho paura di sbagliare. Come ha detto Zlatan nel suo discorso, gli errori ti aiutano. Non è presunzione, è consapevolezza, è passione. Non sono cocciuto, ascolto i pareri di tutti, anche di mio figlio.