Il futuro è ancora tutto da scrivere per la Sampdoria, in particolare in campionato ma anche ai piani alti di Corte Lambruschini. Il destino societario, dopo la chiusura della trattativa con il gruppo Vialli, resta nebuloso. A rilanciare le voci in merito ad un possibile nuovo colpo di scena in merito alla possibile cessione della Samp dalle mani di Ferrero a quello di un nuovo potenziale proprietario è stato Marco Ansaldo, noto giornalista e da qualche anno ambasciatore della Sampdoria in Oriente.



"​Penso che quest’anno si andrà avanti con la gestione attuale, poi a fine anno si vedrà" ha detto Ansaldo a Primocanale. "Le voci che girano sono tante. Non è escluso che in futuro si riaprano nuove trattative. Acquirenti diversi dal gruppo Vialli? Anche" ha concluso Ansaldo, sollevando immediatamente la curiosità dei sostenitori blucerchiati.