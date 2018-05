Serata di amichevoli di preparazione al prossimo Mondiale per diverse nazionali. Oltre al match tra Italia e Arabia Saudita, in campo nel primo pomeriggio italiano Corea del Sud e Honduras, col successo degli asiatici per 2-0 (a segno anche l'attaccante del Tottenham Son su assist di Lee del Verona).



Finisce in parità tra la Nigeria, avversaria dell'Argentina, e la Repubblica Democratica del Congo, mentre l'Iran cade per mano della Turchia di Under: decisiva la doppietta di Cenk Tosun. A segno il milanista André Silva e Joao Mario nel pareggio per 2-2 del Portogallo (privo di Cristano Ronaldo) contro la Tunisia. Giroud e Fekir sono invece i mattatori della serata di Saint Denis, dove la Francia supera agevolmente l'Irlanda.