Ancelotti: 'Mi hanno ingaggiato al Real Madrid per vincere partite, non per dare minuti ai giovani'

57 minuti fa



Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha avuto modo di motivare lo scarso impiego dei giovani in rosa durante la stagione:



"Mi hanno ingaggiato al Real Madrid per vincere partite, non per dare minuti ai giovani", ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 sul Cadice che potrebbe essere decisiva per la conquista del 36esimo titolo spagnolo.



Parole che suonano molto dure, ma che sono motivate dalla vicinanza del trionfo in campionato e dalla presenza del club nelle semifinali di Champions League dopo aver eliminato i favoriti del Manchester City. Uno dei giovani più interessanti, il turco Arda Guler, si è inoltre fermato spesso per via di diversi infortuni.