Sven Botman sarà l'uomo mercato più importante della prossima estate per la difesa. Il Milan da tempo è sul centrale olandese del Lille, e con i rossoneri la corsa la sta facendo fin da gennaio il Newcastle pronto a spendere cifre importanti per lui. Secondo il Daily Star, tuttavia, nelle ultime ore si è iscritto alla corsa per Botman anche il Tottenham che sta disperatamente cercando un centrale di alto livello da regalare ad Antonio Conte per sistemare la difesa.