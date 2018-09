L'allenatore dell'Empoli, Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Sassuolo: “Tutte le gare sono scontri salvezza, lo era anche quella con la Lazio, perché tutte le gare portano punti. Il Sassuolo piu di noi ha la permanenza in categoria e questo può garantirgli un vantaggio"-



OCCASIONI - "Per noi non vincere nonostante giocassimo bene è stato frustrante, ma non si tratta di un insuccesso. Con la Lazio i ragazzi ci hanno messo la testa, soprattutto nel finale, quando con una bella azione ragionata abbiamo rischiato il pari. I ragazzi sono consapevoli della loro forza”.



DE ZERBI - “È bravo e non lo dico perché dobbiamo affrontarlo. lo dicevo già del suo Benevento. Ha le idee chiare, gli rinnovo i complimenti. Il fatto di non conoscere mai come presenta la sua squadra non conta, è sempre riconoscibile per come gioca”.



MODULO - “Visto che De Zerbi non si scopre non lo dico nemmeno io come giocheremo l'assenza dei terzini potrebbe riportaci a scegliere il doppio fantasista ma le considerazioni le facciamo anche in virtù dell'avversario e anche quello che ci ha detto la gara con la Lazio, ha fornito indicazioni. Abbiamo visto un bel Veseli che ci ha garantito tanto anche in fase di spinta. La gara con la Lazio ci ha dato delle indicazioni e vedremo di sfruttarle”.

ACQUAH - "Lui, come tutti gli altri, può dare di più. Ha una potenzialità notevole. Sa dove deve migliorare e questa settimana mi ha fatto vedere buone cose. Ha grandi capacità, soprattutto nel dribbling di forza, una dote che ci fa guadagnare molto durante la gara"-



UCAN E MAIETTA - "Ucan? Deve prendere ritmo e continuità fisica. Vorrei farlo giocare, l'ho trovato cresciuto. Maietta? È pronto per giocare”