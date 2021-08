In un mondo sempre più condizionato dalla tecnologia e dall'interconnessione, non poteva mancare l'app dedicata agli aspiranti calciatori che desiderano migliorarsi e farsi conoscere ovunque.



Da qualche settimane nell'Apple Store e in Google Play è infatti possibile scaricare 'Sundas Method', l'applicazione interattiva pensata e realizzata per favorire la valorizzazione e la crescita di un calciatore tramite l'utilizzo dei più aggiornati sistemi di analisi delle prestazioni di un atleta.



L'app, ideata dall'agente Fifa pistoiese Alessio Sundas, permette a chiunque la scarichi di realizzare una scheda tecnica personalizzata compilata attraverso l'elaborazione di tre video da parte di esperti Match Analysis e Analysis Data.

In tal modo ogni calciatore, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, potrà valorizzare e promuovere se stesso con gli stessi metodi utilizzati dai suoi colleghi professionisti ovunque esso sia.