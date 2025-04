Arsenal-Real Madrid: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Primo atto dei quarti di finale di UEFA Champions League a Londra: all'Emirates Stadium si giocaI Gunners di Mikel Arteta ospitano i Blancos di Carlos Ancelotti nella prima delle due sfide che mettono in palio le semifinali della massima competizione continentale.L'Arsenal ha travolto il PSV nel turno precedente e la Champions resta ormai l'unico titolo raggiungibile per i londinesi, con il Liverpool irraggiungibile in Premier League. Il Real Madrid invece ha superato ai rigori l'Atletico nell'accesissimo doppio derby degli ottavi e vuole ripartire dopo la sconfitta casalinga contro il Valencia in campionato.

Tutte le informazioni su Arsenal-Real Madrid:: Arsenal-Real Madrid: martedì 8 aprile 2025: 21.00: Sky Sport Arena (204), Sky Sport (253), NOW: Sky Go, NOW: Raya; Timber, Saliba,Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Nwaneri, Merino, Martinelli.. Arteta.

: Gonzalez; Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia; Valverde, Camavinga; Brahim Diaz, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé.. Ancelotti.- La sfida tra Arsenal e Real Madrid sarà trasmessa in diretta in esclusiva da Sky: i canali di riferimento saranno Sky Sport Arena (canale numero 204) e Sky Sport (253).In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, bisogna aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

- Arsenal-Real Madrid sarà disponibile anche in diretta streaming. Per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.L'alternativa è offerta da NOW, anch'essa disponibile su dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV.