Nicolas Pépé è l'ultima idea del Besiktas. L'esterno dell'Arsenal non rientra più nei piani di Arteta e, dopo un'inizio di carriera sfavillante in Ligue 1 e un interesse non concretizzatosi del Napoli, potrebbe ora andare a giocare con continuità in Turchia. A scriverlo è l'esperto di mercato, Fabrizio Romano.