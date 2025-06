Atalanta a caccia degli eredi di Lookman e Retegui o Scamacca: occhi su Paixao e Daghim

Cristian Giudici

9 minuti fa



L'Atalanta si guarda intorno sul mercato, alla ricerca dei possibili sostituti degli attaccanti Lookman e Retegui o Scamacca.



Per quanto riguarda l'esterno offensivo, il club bergamasco non perde di vista il brasiliano del Feyenoord, Igor Paixao (classe 2000), in goal contro il Milan in Champions League e accostato pure al Napoli.



Nel ruolo di centravanti l'Atalanta mette gli occhi sul giovane danese del Salisburgo, Adam Daghim (classe 2005), reduce da un prestito al Liefering.