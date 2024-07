GETTY

Atalanta: Bonfanti resta in nerazzurro ma va in prestito

9 minuti fa



A Giovanni Bonfanti piace evidentemente l'abbinamento di colori nero e azzurro. Il difensore centrale calsse 2003 è di proprietà dell'Atalanta, con cui l'anno scorso ha collezionato 23 presenze nella formazione Under 23 in Serie c, ma che ha anche trovato l'esordio in Serie A con due partite e una presenza anche nel glorioso percorso della Dea di Gasperini in Europa League, ma è anche un uomo mercato.



E su di lui ha messo gli occhi il Pisa, anch'esso club nerazzurro, che secondo il QS ha già trovato l'accordo per lui per un prestito con diritto di riscatto. La dirigenza toscana lo ritiene un jolly perfetto per Filippo Inzaghi, ma al momento, nonstante l'accordo trovato col giocatore, è l'Atalanta ad aver messo in stand-by l'uscita e vuole prima chiudere un colpo in entrata per lasciarlo partire.